MC Spade La Dame du Mont Marseille, 17 novembre 2023, Marseille.

MC Spade Vendredi 17 novembre, 21h30 La Dame du Mont Entrée libre

De New York à Marseille notre Raffi prend les platines de la Dame du Mont.

Ambiance Hip Hop / RnB 90s 00s comme toujours, de quoi te déhancher sur les titres de ton adolescence ou pas .. si tu as la chance d’être un peu plus jeune que nous.

