Marseille Mindtrip Records La Dame du Mont Marseille, 16 novembre 2023, Marseille. Mindtrip Records Jeudi 16 novembre, 21h30 La Dame du Mont Entrée libre Olivier aka HI.Lo tient le vinyl shop Mindtrip rue Fontange à Marseille. Spécialisé en musique électronique, il vous embarque ce jeudi soir pour une soirée de folie en compagnie de ses guests.

Résident avec sa mensuelle It’s a trap! dédiée aux musiques électroniques vinyles only, pour l’occasion il invite ses DJs préférés pour venir tourner des disques à la Dame.

2023-11-16T21:30:00+01:00 – 2023-11-17T01:30:00+01:00

