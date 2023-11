Dj Led-K La Dame du Mont Marseille, 14 novembre 2023, Marseille.

Dj Led-K Mardi 14 novembre, 21h30 La Dame du Mont Entrée libre

Dj Led-K,

originaire de Marseille, il a toujours été passionné par la musique depuis son plus jeune âge. Sa carrière musicale a débuté au début des années 2000, lorsqu’il a découvert sa véritable passion pour le mix.

Dès le départ, Dj Led-K a été attiré par un large éventail de genres musicaux, mais ce sont le hip-hop, le ragga dancehall, et le breakbeat qui ont particulièrement retenu son attention.

Il a rapidement acquis une réputation locale en tant que DJ polyvalent capable de fusionner ces genres avec une habileté remarquable.

Sa carrière a pris son envol grâce à ses sets énergiques et captivants qui ont animé de nombreux clubs et événements à Marseille. Ses sets harmonieux et son sens du rythme ont séduit un public de plus en plus large, contribuant à élargir sa notoriété bien au-delà des frontières de la ville.

Après deux années d’expérience au sein de l akademix Marseille dj Led-K mets le feu aux public marseillais à chaque set.

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T21:30:00+01:00 – 2023-11-15T01:00:00+01:00

