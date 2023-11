Jack de Marseille La Dame du Mont Marseille, 11 novembre 2023, Marseille.

Jack de Marseille Samedi 11 novembre, 22h00 La Dame du Mont Entrée libre

WHO’S THAT JACK ? Jack de Marseille, de son vrai nom Jacques Garotta, est né le 19 décembre 1965. Il vit à Marseille. Connu avant tout comme pionnier de la musique électronique, il a contribué, dès la fin des années 80, à l’émergence de la scène électronique française. Le succès de ses sets lui valent d’être élu meilleur DJ français en 1998 par Coda, premier magazine consacré exclusivement aux musiques et cultures électroniques depuis 1996. L’année suivante, c’est Trax qui le classe numéro un. Souvent estampillé, de manière réductrice, « DJ house », Jack de Marseille pose problème aux gens qui cherchent à le cataloguer. En écoutant ses sets aux influences multiples, reconnaissables entre tous, on comprend qu’il résiste à toute nomenclature. Son identité est marquée par l’énergie des rythmes et des couleurs qu’il juxtapose, mixe, fond et dynamite en réponse au dancefloor, qu’il considère comme le cœur, la destination de sa musique. Une sensibilité exacerbée mais aussi profonde, à fleur de peau, révélée par des accents deep plus doux, plus sensuels.

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

