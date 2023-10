8FCK / 42L La Dame du Mont Marseille, 9 novembre 2023, Marseille.

8FCK / 42L Jeudi 9 novembre, 21h30 La Dame du Mont Entrée libre

: – : :

42L est un artiste audacieux qui explore des styles hybrides sans se limiter aux genres, allant de la house à la techno, en passant par la trance et des sonorités expérimentales telles que l’ambient et l’IDM.

Il est connu pour mélanger musiques populaires avec des sonorités surprenantes, emmenant le public à découvrir des esthétiques atypiques.

Un artiste à suivre pour sa créativité musicale et son approche innovante de la musique électronique et du digg.

: – : :

8FCK est la copulation sauvage entre l’acid et les synthés fête foraine des débuts de la trance.

Des plaisirs coupables tout droits revenus des années 2000 et des voix suaves envoûtantes qui invoquent des démons et font trembler les gambettes.

Curieuse rencontre des univers de RAVL et Sidonight, 8FCK est une ode à la fête et à la liberté.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T21:30:00+01:00 – 2023-11-10T02:00:00+01:00

2023-11-09T21:30:00+01:00 – 2023-11-10T02:00:00+01:00