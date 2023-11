FRIDA KAHLOUCH La Dame du Mont Marseille, 7 novembre 2023, Marseille.

FRIDA KAHLOUCH Mardi 7 novembre, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre

Frida aime raconter son parcours éclectique en musique à travers un concept de Fête indulgente et décomplexée.

Du Chaabi des familles, de la drill en piles, du Reggaeton en tonnes, de la Trap ET du boombap, de l’Afrobeat en gigabit… Bref, du son pour whiner, du son pour kotcher, du son pour whacker, du son pour milly rock, du son pour drop it low, du son pour get down on the floor.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T21:00:00+01:00 – 2023-11-08T00:30:00+01:00

2023-11-07T21:00:00+01:00 – 2023-11-08T00:30:00+01:00