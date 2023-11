No Quantize La Dame du Mont Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille No Quantize La Dame du Mont Marseille, 4 novembre 2023, Marseille. No Quantize Samedi 4 novembre, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre Rendez-vous Samedi 04 Novembre à partir de 21h00 à La Dame Du Mont (30 Place Notre Dame Du Mont 13006) pour un dj set aux couleurs du Boombap (Pete Rock, Dj Premier, 9th Wonder…), de l’italo disco bien obscure et de l électro. Attendez-vous donc à découvrir pleins de nouveaux sons oubliés de tous mais qui selon moi valent toujours leur pesant d’or. Je serais accompagné en milieu de soirée du rappeur Fonkyred qui nous fera l’honneur de présenter quelques uns de ses morceaux pour un showcase qui, je l’espère, ne vous laissera pas indifférent. Enfin, pour couronner le tout et faire entrée cette soirée dans une nouvelle dimension nous allons soupoudrer la piste de fumée et d’objets lumineux non identifiés

2023-11-04T21:00:00+01:00 – 2023-11-05T01:30:00+01:00

La Dame du Mont
30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille
2023-11-04T21:00:00+01:00 – 2023-11-05T01:30:00+01:00

