Beat’n’Juice La Dame du Mont Marseille, 3 novembre 2023, Marseille.

Le collectif Beat’n’Juice revient à la Dame te distiller ses mix avec aux platines PIERRICK’N’JUICE et SAWYER au Scratch. Le collectif a aussi convier le copain DNVER qui n’est plus à présenter sur la scène marseillaise. La recette est simple pour ce cocktail de dancefloor : Une base de house groovy, 2 doses de BassMusic punchy, Morceaux de Tech house et de Hip-hop pour relevé le tout et un shot de DnB pour clore la soirée. Pour cette soirée, le collectif a convier DNVER qui n’est plus a présenter sur la scène marseillaise,

PIERRICK’N’JUICE – DJ SET HOUSE/BASS/DNB – MARSEILLE

Fondateur du collectif Beat’n’Juice, P’N’J élabore ses sets énergiques et groovy depuis une quinzaine d’années. Puisant ses influences dans la scène française, anglaise et US, il te propose un voyage dans l’univers de la BassMusic et de la House. Boss du collectif Beat’n’Juice au côté de son pote Delman, les deux amis ont convié dans leur soirée du lourd comme L’Entourloop, A.Skillz, Tambour Battant, Scratch Bandit Crew, Funkanomics, Featurecast et bien d’autres.

DNVER – DJ SET HOUSE/TEHCNO/BASS / MARSEILLE

dnver a plusieurs passions, la musique en est (évidemment) une, et il adore (évidemment) la partager. Il a ainsi fait danser nombres de personnes, dans plusieurs lieux tels que le @vice.versa.marseille , @ladamedumont , la @danceteria_marseille , @le_chapiteau_marseille , seul ou accompagné d’activistes (locaux ou non) du dancefloor. Jonglant habilement avec différentes genres (House, Disco, Funky, Techno, Bass Music,…) tout en les saupoudrant de pépites diverses, récentes, variées et old school, il vous transporte dans son univers !

SAWYER – SCRATH/HIPHOP – MONTPELLIER

Compagnon de route du collectif Beat’n’Juice, le discret Sawyer n’en est pas moins un pilier. Le tonton surgis subitement au milieu des sets des copains pour te poser des scratch saillants et suintant d’efficacité. Ces scratch influencés par les scènes HipHop et Bass FR, UK et US, il n’en est pas moins un DJ à l’efficacité redoutable.

