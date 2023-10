Les 8 ans de La Dame du Mont: DNVER / MILA DIETRICH La Dame du Mont Marseille, 28 octobre 2023, Marseille.

Les 8 ans de La Dame du Mont: DNVER / MILA DIETRICH Samedi 28 octobre, 21h30 La Dame du Mont Entrée libre

Bref 8 ans qu’on est la !

Des centaines de milliers de pintes et quelques grosses cuites plus tard on vous invite le 28 Octobre à venir taper un shot sur le comptoir avec nous

Pour l’occasion on s’est dit qu’on allait mettre au platines un javelot humain et une artilleuse de renom. Pas le temps d’enfiler des perles, ni de refaire ses lacets..

21H30 – 23H30

DNVER : Pour beaucoup vous l’avez connu derrière notre comptoir, sinon dnver a plusieurs passions, la musique en est une, et il adore la partager. Côtoyer des DJ, puis travailler dans le monde de la nuit lui donnait un aperçu , mais il en voulait plus; il s’est donc dit : « Pourquoi pas moi ?! » et a pris le taureau par les cornes. Il a ainsi fait danser nombres de personnes, entre autres à @LaDAmeDuMont , la @danceteria.marseille , @Le.Chapiteau.labelledemai , seul ou accompagné d’activistes du dancefloor, jonglant entre différents genres (House, Disco, Techno, Bass Music) saupoudrant le tout de pépites diverses et variées.

https://www.instagram.com/pellksar.dnver/

23H30 – TO THE HELL

MILA DIETRICH : Un tunnel sombre et enfumé, où résonnent les échos de voix lascives, des néons rouges clignotant pour seule lumière, qui laissent entrevoir des scènes BDSM rythmées par une techno lancinante : bienvenue dans son univers, productrice au parcours inédit. Véritable prêtresse des exutoires nocturnes, des dédales suintants et des dancefloors sans lendemain, ses fulgurances technoïdes sauront guider les noctambules à travers l’obscurité.

https://www.instagram.com/miladietrichmusic/

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@pellksar.dnver) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/274977838_382698310343819_914732653393614320_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=V84Xnb3i1QcAX_aAZoz&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfCaN3XKZ1UI9r6yLe59bG7E66Z9K4MK22gw6Uy04EkHNQ&oe=652F9C53 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/pellksar.dnver/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/pellksar.dnver/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@miladietrichmusic) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/387267445_717146563565273_2388995761767866817_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=c4dd86&_nc_ohc=uFOUK-HSDyYAX8QNEMv&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfD5H9qrdJ_tX1JhnrGzkoDEt78JFxTJWBFpRnib0iN59Q&oe=6530CA9B », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/miladietrichmusic/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/miladietrichmusic/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T21:30:00+02:00 – 2023-10-29T02:30:00+02:00

2023-10-28T21:30:00+02:00 – 2023-10-29T02:30:00+02:00