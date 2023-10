Kitsuné birthday La Dame du Mont Marseille, 24 octobre 2023, Marseille.

Kitsuné birthday Mardi 24 octobre, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre

Kitsuné Kendra est une jeune artiste de sa génération qui s’est fait repérée en 2016 en créant et manageant son crew de djs « GIRLS DO IT BETTER » très remarqué lors de son passage dans l’emission d’Antoine De Caunes sur Canal +.

En plus d’une résidence de presque 3 ans au St Georg à Berlin et au Social Club de Paris, elle débute sa carrière de chanteuse. En parallèle, elle continue de mixer partout à travers le monde.

La sortie de son premier single « Brown Sugar » avec NxxxxxS est la début d’une grande aventure.

Elle multiplie les concerts (en première partie d’Angèle avec Yseult), des apparitions dans Planète Rap (Chilla, Lord Esperanza…), des apparitions TV avec l’emission Thérapie de Vice Tv et des singles comme le featuring avec Jok’air & Leto.

Elle fait ses début d’actrice en participant à plusieurs projets d’Yvick (Mister V) et des rôles de compo dans les clips de Niska & Benjamin Epps. Elle apparaît également dans le film “Les Méchants” au côté de Roman Frayssinet, réalisé par Mouloud Achour.

Son premier EP est prévu pour fin 2023, dont premier titre « Ivresse » est disponible sur toutes les plateformes de streaming.

ÉVENEMENT

La chanteuse, DJ et actrice, Kitsuné Kendra fêtera son incroyable anniversaire le mardi 24 octobre à La Dame Du Mont avec les meilleurs djs hip-hop/shatta de Marseille.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T21:00:00+02:00 – 2023-10-25T01:00:00+02:00

2023-10-24T21:00:00+02:00 – 2023-10-25T01:00:00+02:00