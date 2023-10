RELEASE PARTY TRAMPQUEEN La Dame du Mont Marseille, 20 octobre 2023, Marseille.

RELEASE PARTY TRAMPQUEEN Vendredi 20 octobre, 20h00 La Dame du Mont Entrée libre

En l’honneur de la sortie du premier EP de TrampQueen et du travail de toutes les personnes qui ont participé à ce projet, les partisans du Bunker organisent la RELEASE PARTY.

Des concerts, des DJs incroyables, du Merchandising à gogo, du plaisir en Shot et en chanson. Venez découvrir les nouvelles expérimentations de TrampQueen, mais aussi les œuvres des graphistes, beatmakers et artistes qui l’entourent. De la BD, de la sérigraphie, du clip, du gros bangers.

Bienvenue dans les entrailles de sa majesté, bienvenue au Bunker.

LINE UP // Début des concerts 20h

MALI : [HIP-HIP] Mali, artiste émergente de la scène hip-hop/rap PACA, vient avec une approche bien à elle du rap en mettant en paradoxe des instrus qui tabassent, et des harmonies vocales ; tout en faisant un bon équilibre entre rap et chant. Elle compose et écrit ses propres morceaux, à écouter dans son premier EP « C’est qu’une étape » sorti récemment sur toutes les plateformes.

Découvrir MALI : https://open.spotify.com/intl-fr/track/6OmJy87xlEx8aNhhLx1UXx

TRAMPQUEEN : [VOODOO TRAP] : Prêtresse du punk rétrograde et Majesté autoproclamé de la VoodooTrap; un mélange entre stupeflip, Nirvana et Mary Poppins. Sa musique est une catharsis de l’égo, un exutoire pour ses états d’âme. Grande amoureuse de la 808, sa majesté murmure gimmicks et mantras, sous forme de Trap hybride aux aspects trash. Un univers inspiré de l’énergie rock, une attitude de Diva dans un décor post-apocalyptique, TrampQueen comme un poisson dans le Styx.

Découvrir sa Majesté : https://open.spotify.com/intl-fr/album/1sNbBsvpsjnQnGri57MAH4

JONI CREPI : [DJ SET] C’est de la drum and bass organique qui rend hommage à Johnny, en passant par des sonorités de casseroles, de gravier et de champagne qui pétille.

Découvrir JONI CREPI : https://open.spotify.com/intl-fr/track/6Cby5CE328H6G0cntVjVmS

PTERODACTYL : [DJ SET] Le Pterodactyl s’envole à la nuit tombée, sa silhouette se détache d’une des dernières tours de la ville désertique. Producteur et DJ, il évolue dans des atmosphères cinématiques et envoûtantes, avec un attrait particulier pour les sonorités destroy de la Techno/Noise et de la Trap expérimentale. Ces caractéristiques en font un reptile singulier et véloce.

Découvrir PTERODACTYL : [https://linktr.ee/pterodactyl](https://linktr.ee/pterodactyl)_

