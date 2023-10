Cet évènement est passé « It’s a trap » La Dame du Mont Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille « It’s a trap » La Dame du Mont Marseille, 19 octobre 2023, Marseille. « It’s a trap » Jeudi 19 octobre, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre Olivier aka HI.Lo tient le vinyl shop Mindtrip rue Fontange à Marseille. Spécialisé en musique électronique, il vous embarque ce jeudi soir pour une soirée de folie en compagnie de Ambre et de Cobalt.

Résident avec sa mensuelle It’s a trap! dédiée aux musiques électroniques vinyles only, pour l’occasion il invite ses DJs préférés pour venir tourner des disques à la Dame.

