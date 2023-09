LBD La Dame du Mont Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille LBD La Dame du Mont Marseille, 7 octobre 2023, Marseille. LBD Samedi 7 octobre, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre LBD est un duo lyonnais de musique électronique modulaire qui allie mélodie futuriste et gros kick dans un live machine pour le plus grand plaisir des explorateurs du son.

https://www.instagram.com/libidolbd/

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@libidolbd) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/314485950_215913247436974_7233894378136429486_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=S0r3d1Lr35QAX-_r1V2&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfCPcF_EMpRcSB-HJHG8PSHBQMiKyYUwTxRWYdqYCy3Icg&oe=651BB7D9 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/libidolbd/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/libidolbd/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T21:00:00+02:00 – 2023-10-08T02:00:00+02:00

2023-10-07T21:00:00+02:00 – 2023-10-08T02:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Dame du Mont Adresse 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville La Dame du Mont Marseille latitude longitude 43.291527;5.384469

La Dame du Mont Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/