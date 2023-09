Bruno Esposito La Dame du Mont Marseille, 5 octobre 2023, Marseille.

Bruno Esposito Jeudi 5 octobre, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre

Bruno Esposito

Aka Le Bru, artiste marseillais il grandit dnas l’univers de la musique électronique dès lors de ses premières écoutes, depuis son adolescence. Il n’avait pas vu comme une évidence le fait de finir derrière des platines.

Véritable puriste, il tient ses influences du Disco, de la house et de la techno.

Une personnalité Groove & Love qui transpire dans ses sets.

Fan de musique électronique depuis bientôt 10 ans et cuisinier aguerri, MefiFlo lâche les fourneaux cet été pour vous faire voyager avec sa house groovy et décadente …

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T21:00:00+02:00 – 2023-10-06T02:00:00+02:00

2023-10-05T21:00:00+02:00 – 2023-10-06T02:00:00+02:00