Marseille Mika Hell La Dame du Mont Marseille, 30 septembre 2023, Marseille. Mika Hell Samedi 30 septembre, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre Mika revient à la DDM avec son funky hip-hop old school qui vous réchauffera le cœur de ses sonorités festives.

De formation électro il saura également vous faire danser toute la nuit sur d’autres rythmes, si on ne l’arrête pas…

L’équipe de la Dame du Mont vous accueillera pour une soirée d’ivresse qui s’arrête toujours trop tôt !

