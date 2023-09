Azan Caro La Dame du Mont Marseille, 29 septembre 2023, Marseille.

Azan Caro Vendredi 29 septembre, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre

Azan Caro est un projet créé en 2020. Ce jeune auteur/compositeur/dj est un artiste prolifique.

Cet engagement l’a déjà amené à se produire à Berlin, en France et lors du dernier événement BNK. Azan Caro défend une musique élégante, décomplexée et entraînante. Ancien pianiste au Conservatoire de Paris, il se tourne rapidement vers la musique électronique et étudie à Catalyst Music à Berlin pour débuter sa carrière en Allemagne.

A la frontière entre old school et techno moderne, Azan Caro est avant tout instrumental, organique et concret. Sa musique offre sa propre voix, une acoustique affirmée et des vibrations électroniques puissantes qui font que son travail se développe et s’affine en un ensemble solide et cohérent.

Le récent EP d’Azan Caro, Wonder Out Loud, sorti sur Bipolar Disorder aux côtés de Tred, François X et The Chronics, a été soutenu et joué par des artistes tels qu’Ellen Allien, Takaaki Itoh et Joseph Capriati. Il a également sorti trois titres sur le label de Darzack Maison Beryl en 2021.

La musique d’Azan Caro valse avec le public sans lui donner le vertige, avec maestria. A ciel ouvert ou underground, Azan Caro présente un univers saisissant et séduisant. L’harmonie est l’élément clé, une ligne de basse nerveuse en conversation avec des subs groovy, des percussions hurlantes, et même des sons Blips et Bloops.

Son dernier EP Better Wear Colors est sorti en RAW et disponible sur toutes les plateformes. Soutenu par le label d’Anetha Mama Loves Ya (dans la playlist Rave all you want Vol1) et Underscope media (sélectionné dans leur série 5 Rave Tracks). Son titre Bluff vient d’être sélectionné dans le Top 50 Rising Artists on Techno Germany.

Azan Caro fait partie du nouveau concept de collaboration vinyle sur le label NALI de Julian Muller appelé « Walk With Me – 1st Issue » (avec Trudge, MRD, Caiva, Julian Muller, Chlar, Xiorro et Askkin).

Son nouveau set live 2H est également disponible sur la page soundcloud de The Brvtalist ainsi que son dernier Rawcast sorti en septembre dernier. Le récent morceau d’Azan Caro « The Prince Is A Chick » est maintenant disponible sur le label de Bours?, Thump Out Traxx. Son dernier titre Alice In Wonderclub est désormais disponible sur Area Paris VA003 avec Abr, Swooh, Ika Sile et MZA. Il se produit actuellement en France et en Europe.

