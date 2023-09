PauloCésar X Dj Led-K, La Dame du Mont Marseille, 28 septembre 2023, Marseille.

PauloCésar X Dj Led-K, Jeudi 28 septembre, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre

Autodidacte, PauloCésar est un artiste aux multiples facettes, à la fois DJ et producteur de musique. Cet artiste aux ambiances solaires, influencé par des sonorités cap verdienne, afro, funk, soul ou encore jazz, inspiré par la danse et le langage du corps, se définit lui-même comme un bidouilleur sonore. Il monte un groupe de funk 80’s avec Vince, Golden Parking, avec lequel il propose des remix comme « DANCE ON IT », qui sera son premier passage radio. Véritable mélomane, Après de multiples sets dans divers lieux ou premières parties ( Marseille, Paris ..), il rencontre Goodjiu avec qui il forme désormais un DJ Set à quatre mains : TESS’N’DELIT-K. Deux furieux DJ surfant sur plusieurs univers et galaxies, mélangeant les rythmiques hypnotisantes de l’Afro House d’Afrique de l’Ouest aux sonorités BaileFunk des Favelas Brésilienne, et pas que…

Dj Led-K, originaire de Marseille, il a toujours été passionné par la musique depuis son plus jeune âge. Sa carrière musicale a débuté au début des années 2000, lorsqu’il a découvert sa véritable passion pour le mixage.

Dès le départ, Dj Led-K a été attiré par un large éventail de genres musicaux, mais ce sont le hip-hop, le ragga dancehall, et le breakbeat qui ont particulièrement retenu son attention. Il a rapidement acquis une réputation locale en tant que DJ polyvalent capable de fusionner ces genres avec une habileté remarquable.

Sa carrière a pris son envol grâce à ses sets énergiques et captivants qui ont animé de nombreux clubs et événements à Marseille. Ses mixages harmonieux et son sens du rythme ont séduit un public de plus en plus large, contribuant à élargir sa notoriété bien au-delà des frontières de la ville.

Après deux années d’expérience au sein de l akademix Marseille dj Led-K mets le feu aux public marseillais à chaque set soyez au rdv ..

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T21:00:00+02:00 – 2023-09-29T02:00:00+02:00

