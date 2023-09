B2F CREW La Dame du Mont Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille B2F CREW La Dame du Mont Marseille, 26 septembre 2023, Marseille. B2F CREW Mardi 26 septembre, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre B2F CREW reprends le contrôle de la Dame Du Mont pour vous faire voyager à travers

« UN MONDE MUSICAL ATYPIQUE »

——————————————

Hip-hop , afrobeat , Jersey , Baile , Dance Hall , amapiano UGK …

21H – 2H

_____________________________________________________________

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-09-26T21:00:00+02:00 – 2023-09-27T01:30:00+02:00

