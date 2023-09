Oli Daver La Dame du Mont Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Oli Daver La Dame du Mont Marseille, 23 septembre 2023, Marseille. Oli Daver Samedi 23 septembre, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre Casquette à l’envers et cheveux peroxydés Oli Daver revient à la maison pour 4 heures de set vitaminé !

D’ordinaire ambianceur en chef du Vieux Port il nous fait le plaisir de remonter le temps d’une soirée dans les hauteurs de la ville.

Question musique le jeune homme évolue dans tout les genres, seul l’énergie compte. Faire danser c’est l’idée. Oui bébé.

Viens faire la fête avec nous.

2023-09-23T21:00:00+02:00 – 2023-09-24T02:00:00+02:00

