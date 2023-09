Las Divas Del Perreo La Dame du Mont Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Las Divas Del Perreo La Dame du Mont Marseille, 22 septembre 2023, Marseille. Las Divas Del Perreo Vendredi 22 septembre, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre Collectif féminin de dj, les Divas sont trois, de trois origines hispanolatines différentes. Elles se baladent entre les rythmes afrocaribéens, latinos et urbains. Leur mot d’ordre: perrear jusqu’au bout de la nuit!

Il y en aura pour tous les corps et toutes les oreilles: reggaeton, salsa, merengue, baile carioca, shatta, boogaloo, afrobass… Ven a gozar con nosotras!!!

_____________________________________________________________

2023-09-22T21:00:00+02:00 – 2023-09-23T02:00:00+02:00

