Rem’s Martinez La Dame du Mont Marseille, 16 septembre 2023, Marseille.

Rem’s Martinez est un DJ / producteur français basé à Marseille. Depuis ses débuts en 2014, il n’a jamais cessé de développer sa carrière dans la musique électronique et, plus particulièrement, sur cette nouvelle scène plus communément appelée « Dark Disco ».

Activiste des musiques électroniques depuis l’enfance, Rem’s Martinez n’a pas attendu longtemps pour se procurer des guitares, des platines et apprendre à les dompter.

En 2015, il fonde le collectif Garbure MUSIC avec des amis et organise des événements techno alliant artistes locaux et internationaux. En 2018, Rem’s Martinez rejoint la Little Family et commence à performer sur des scènes de festival.

Influencé par la pop indé, l’électroclash et la culture new wave, Rem’s Martinez propose sciemment un style musical rétro-futuriste et multigénérationnel. Amateur de sets groovy et hypnotiques, il sait comment vous embarquer dans son univers teinté de rock, de disco et de techno. C’est manifestement une musique pour dancefloor !

Ses productions sont disponibles sur Critical Monday, Quixotical Records, Under The Trees, Little Family Records…

Rem’s Martinez a déjà pu jouer aux côtés de Synapson, Worakls, Fakear, NTO, Popof, Ann Clue, Infravision, Blanc, Damon Jee, Louie Cut, Avrosse, Dustycloud, Molecule, Camion Bazar, Bonnie Spacey, Demian, Javier Busto, The Black Jersey, Theos, Jumo… et bien d’autres !

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T21:00:00+02:00 – 2023-09-17T01:30:00+02:00

