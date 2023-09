Cet évènement est passé Carlito Flamingo et DJ Simone La Dame du Mont Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Carlito Flamingo et DJ Simone La Dame du Mont Marseille, 14 septembre 2023, Marseille. Carlito Flamingo et DJ Simone Jeudi 14 septembre, 22h00 La Dame du Mont Entrée libre C’est la rentrée ! Et vos 2 «DJs» préfère passe dans la cours des grand !… ou presque !

Carlito Flamingo et DJ Simone se lance dans une soirée garage rock hip hop post punk presque full vinyl a La Dame du Mont à partir de 22h !

Sélection de qualité garanti

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T22:00:00+02:00 – 2023-09-15T02:30:00+02:00

2023-09-14T22:00:00+02:00 – 2023-09-15T02:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Dame du Mont Adresse 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville La Dame du Mont Marseille latitude longitude 43.291527;5.384469

