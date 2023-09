NASTY N La Dame du Mont Marseille, 12 septembre 2023, Marseille.

NASTY N Mardi 12 septembre, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre

DJ NASTY N

Nicolas de son vrai nom (ou bien Nicouille pour les intimes), est un beatmaker/DJ mais aussi vidéaste & photographe à ses heures perdues.

Il produit sous deux noms d’artiste différents (Nicolowzow & NICK SATURNIN) et fait ses DJ Sets sous le nom de NASTY N.

Véritable passioné de musique, NASTY N est le genre de DJ très versatile qui aime bien surprendre et jouer plusieurs styles musicaux comme du son Boom Bap Lo-Fi, Rap Memphis, Trap en passant par la musique Jungle, Grime UK ainsi que la musique Baile Funk, Afro House, Electronic, Techno etc…

Un style cool sympathique assez varié qui pourra mettre tout le monde d’accord.

Lien Soundcloud:

http://soundcloud.com/nicolowzow-nicksaturnin

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « NICK SATURNIN aka DJ NASTY N », « cache_age »: 86400, « description »: « Prod by NICK SATURNIN Aka DJ NASTY N Big Boss of NASTY MIX fka Nicolowzow (2014-2020) », « type »: « rich », « title »: « NICK SATURNIN aka DJ NASTY N », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-000638411976-70bkgt-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/nicolowzow-nicksaturnin », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/nicolowzow-nicksaturnin », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « http://soundcloud.com/nicolowzow-nicksaturnin »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T21:00:00+02:00 – 2023-09-13T01:30:00+02:00

2023-09-12T21:00:00+02:00 – 2023-09-13T01:30:00+02:00