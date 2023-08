BRK La Dame du Mont Marseille, 1 septembre 2023, Marseille.

BRK Vendredi 1 septembre, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre

DJ, producteur et boss du label Drum&bass « Hyperactivity Music », BRK est plongé depuis son plus jeune âge dans la Bass Culture. Activiste incontournable, il enchaîne depuis 2006 de nombreuses dates un peu partout en France et à l’étranger. Acteur majeur de la scène Drum&bass Française, l’homme est connu pour ses sets dynamiques sur 3 platines. Toujours à la pointe des dernières sorties et armé de tracks exclusives, attendez-vous à une véritable avalanche de bangers. Pas étonnant qu’on puisse le croiser chez Rinse FM ou encore au Outlook Festival…

Au cours des dernières années, il signe plusieurs releases sur son propre label mais également sur le label Chinese Man Record, DLT9, Lost Recordings, Impact Music, 4 Corners Music et plus récemment sur InHabit recordings.

6 ans plus tard Hyperactivity est toujours dans la game. Il regroupe déjà une trentaine d’artistes phares de la scène « D&B » des 4 coins de la planète et compte plus de 65 releases. Hyperactivity Music a rapidement gagné le support d’artistes majeurs comme : Noisia, John B, Aphrodite, Dillinja, LTJ Bukem, Dj Marky, Technimatic, Zero T et bien plus encore…

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T21:00:00+02:00 – 2023-09-02T01:30:00+02:00

