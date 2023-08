SPUTNIK W/ FRANCK ROS La Dame du Mont Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille SPUTNIK W/ FRANCK ROS La Dame du Mont Marseille, 25 août 2023, Marseille. SPUTNIK W/ FRANCK ROS Vendredi 25 août, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre SPUTNIK invite FRANCK ROS

breakbeat/house/techno

Bien connu sous le nom d’ALADIN, il mixe en public depuis l’âge de 13 ans.

Il vient de jouer au Green Festival avec son nouveau live…

Natif de Marseille, il vit à Toulouse et nous prépare un mix quali et progressif…

Ses liens : https://linktr.ee/franckros

21h-1h30

entrée libre

