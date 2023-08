DNVER La Dame du Mont Marseille, 24 août 2023, Marseille.

DNVER Jeudi 24 août, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre

dnver a plusieurs passions, la musique en est (évidemment) une, et il adore (évidemment) la partager. Côtoyer des DJ, puis travailler dans le monde de la nuit lui donnait un aperçu , mais il en voulait plus; il s’est donc dit : « Pourquoi pas moi ?! » et a pris le taureau par les cornes. Il a ainsi fait danser nombres de personnes, entre autres à @LaDAmeDuMont , la @danceteria.marseille , @Le.Chapiteau.labelledemai , seul ou accompagné d’activistes du dancefloor, jonglant entre différents genres (House, Disco, Techno, Bass Music) saupoudrant le tout de pépites diverses et variées. Il revient gonflé à bloc samedi, pour nous faire danser et passer du bon temps sur de la bass de qualité !

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille

