Marseille DJ ACROPORA La Dame du Mont Marseille, 15 juillet 2023, Marseille. DJ ACROPORA Samedi 15 juillet, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre Grand admirateur de hip hop des années 90, DJ Acropora s’est rapidement intéressé aux beats de ses rappeurs préférés. C’est naturellement qu’il tombera amoureux de l’art du sampling et des samples aux grooves et mélodies savoureux. La machine à digger est en marche, DJ Acropora est toujours à la recherche de nouvelles pépites, ses voyages le mèneront à découvrir la scène du disco international aux sonorités africaines, latines, orientales et… françaises!

_____________________________________________________________

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-07-15T21:00:00+02:00 – 2023-07-16T02:30:00+02:00

