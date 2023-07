BRUNO LINS La Dame du Mont Marseille, 13 juillet 2023, Marseille.

BRUNO LINS Jeudi 13 juillet, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre

Bruno Lins est un Dj de musique brésilienne, latine, afro et d’autres aspects de la musique noire.

Ses recherches et décors sont marqués par un format ouvert aux genres et aux époques, privilégiant l’énergie du dancefloor et la fonction didactique de la musique, en s’éloignant de la Pop.

Fort de son expérience dans la recherche et les dancefloors, il a joué dans les clubs brésiliens les plus divers aux côtés de grands noms du DJing et, à travers ses mixtapes, a atteint des espaces qui l’ont amené à jouer dans des villes comme Londres, Dublin, Amsterdam, Paris, Berlin, Bruxelles, Barcelona, Lisbonne et Zurich.

_____________________________________________________________

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T21:00:00+02:00 – 2023-07-14T02:30:00+02:00

2023-07-13T21:00:00+02:00 – 2023-07-14T02:30:00+02:00