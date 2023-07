AMOHR La Dame du Mont Marseille, 7 juillet 2023, Marseille.

AMOHR Vendredi 7 juillet, 21h30 La Dame du Mont Entrée libre

Le duo AMOHR oscille entre house progressive, tech house aux touches acid et indie dance planante. Des sonorités à la fois percutantes et trippy aux résonances new wave. Ce duo franco-australien mêle leurs influences et origines pour créer une empreinte éclectique, une énergie captivante et une atmosphère chaleureuse sur le dancefloor.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T21:30:00+02:00 – 2023-07-08T01:30:00+02:00

2023-07-07T21:30:00+02:00 – 2023-07-08T01:30:00+02:00