Marseille TESSINA & RAHEWL La Dame du Mont Marseille, 29 juin 2023, Marseille. TESSINA & RAHEWL Jeudi 29 juin, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre FOLK NIGHT ?

Une soirée inspirée par les ambiances café folk qui ont fait vivre beaucoup de légendes de la musique américaine dans le New York 60’s.

Pour cette première édition :

TESSINA

Un univers onirique, une voix haut perchée… le même refus d’être étiqueté mais les références sont là : Mazzy Star, Coco Rosie, PJ Harvey…

https://open.spotify.com/album/5efYmjgweNMJL13b6SSG2w RAHEWL

Une Folk sincère, candide, mature et libérée, avec l’envie de nous raconter la vie, la sienne.

On pense à Ben Howard, Mac DeMarco ou encore Kevin Morby.

https://linktr.ee/rahewlmusic

DJ SIMONE

DJ transition selecta garage punk indie post funk tmtc La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://open.spotify.com/album/5efYmjgweNMJL13b6SSG2w »}, {« link »: « https://linktr.ee/rahewlmusic »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T21:00:00+02:00 – 2023-06-30T02:00:00+02:00

