MRZ La Dame du Mont Marseille, 24 juin 2023, Marseille.

MRZ Samedi 24 juin, 21h30 La Dame du Mont Entrée libre

MRZ est un DJ qui aime faire danser et donner le sourire. Sa sélection inspirée des 90’s, varie entre house et techno, en passant par la deep house, le garage house, la funky house, le UK garage, la french touch, la jungle et l’acid house.

www.instagram.com/mrzmrzmrz1

www.soundcloud.com/mrzmrzmrz

www.mrzmrzmrz.bandcamp.com

www.youtube.com/@mrzmrzmrz

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T21:30:00+02:00 – 2023-06-25T02:00:00+02:00

