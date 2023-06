PAKDJEEN La Dame du Mont Marseille, 23 juin 2023, Marseille.

PAKDJEEN Vendredi 23 juin, 21h30 La Dame du Mont Entrée libre

C’est avec une immense joie que nous recevons Pakjeen chez nous !

Producteur polymorphe capable de créer et produire plusieurs couleurs musicales, du hip hop à l’afro beat, en passant par des sonorités plus électroniques en y mettant sa touche personnelle.

Passionné et activiste, il se metra aux platines pour notre plus grand plaisir.

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T21:30:00+02:00 – 2023-06-24T03:00:00+02:00

