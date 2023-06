KIRO – PERDU ET RETROUVE La Dame du Mont Marseille, 17 juin 2023, Marseille.

KIRO

Kiro est un DJ et danseur de rue, d’origine Sicilienne et basée à Marseille depuis 2017. Influencé par les mouvements underground depuis longtemps, sa sélection est un mélange de différents styles: Funk, Breaks, Techno et DnB, soit en vinyle soit en numérique. Obsédé par les textures complexés et hypnotiques, il essaye toujours de trouver des connections logiques entre les morceaux, afin de construire une histoire musicale à partager avec les auditeurs.

PERDU ET RETROUVE

Peu de limites de genres. Je passe par tous les styles de musiques électroniques. Old school house, techno, EBM , j’attache une grande importance aux rythmes, textures, à la progression des sets, j’aime faire dériver les sets en y ajoutant une touche ambiant ou noise.

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T21:30:00+02:00 – 2023-06-18T02:00:00+02:00

