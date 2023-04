LORKESTRA La Dame du Mont Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

LORKESTRA La Dame du Mont, 28 avril 2023, Marseille. LORKESTRA Vendredi 28 avril, 21h30 La Dame du Mont Entrée libre LORKESTRA

Parfois, les accidents peuvent être des portes qui ouvrent de nouvelles perspectives. C’est le cas de Eddy aka Lorkestra, alors danseur pour Massala, une compagnie de breakdance avec laquelle il écume les compétitions à travers l’Europe. 2015 sonne l’arrêt de cette première vie, suite à une blessure. Un temps que Lorkestra met à profit pour se consacrer à la musique. De son passé dans la danse, Lorkestra en a gardé l’énergie des corps, la fulgurance des mouvements. Sa musique mute sans cesse, baignée par les drums percussives. Autant de rythmes irrésistibles qui s’adressent sans détours à nos pieds et nos hanches. Très inspiré par les sonorités de la diaspora africaine (Batida, Afro- House, Amapiano, Dancehall, Afrobeat, Baile Funk, UK Bass…) son prochain projet sortira sous la forme d’une mixtape adréssée au club.

Instagram Lorkestra: https://instagram.com/lorkestra?igshid=YmMyMTA2M2Y= La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

