SMIB La Dame du Mont, 21 avril 2023, Marseille. SMIB Vendredi 21 avril, 21h30 La Dame du Mont Entrée libre Matthieu Vaudeville est un prêcheur de House originaire de Bordeaux, assoiffé de propager la bonne parole, avec sa vibe italo-disco.

Il a débuté sa carrière de DJ en 2017 dans le Sud Ouest Maintenant basé à Marseille il joue un peu partout en France avec toujours la même envie.

Parmi les nombreuses influences de notre invité spécial ont y retrouve du Ritmo Fatale, Paradiso Records, David Vunk, Bicep, Palms Trax. Dj résident du collectif Marseillais: La Karma

2023-04-21T21:30:00+02:00 – 2023-04-22T01:30:00+02:00

