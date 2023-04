8FCK La Dame du Mont Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

8FCK La Dame du Mont, 15 avril 2023, Marseille. 8FCK Samedi 15 avril, 21h30 La Dame du Mont Entrée libre 8FCK est la copulation sauvage entre l’acid et les synthés fête foraine des débuts de la trance.

Des plaisirs coupables tout droits revenus des années 2000 et des voix suaves envoûtantes qui invoquent des démons et font trembler les gambettes.

Curieuse rencontre des univers de RAVL et Sidonight, 8FCK est une ode à la fête et à la liberté. La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille

