LIFE RECORDER La Dame du Mont, 14 avril 2023, Marseille.

LIFE RECORDER Vendredi 14 avril, 22h00 La Dame du Mont Entrée libre

KRISS LR (Life Recorder)

House/Deep house & more…

Connu depuis quelques années à Marseille pour être membre fondateur du collectif Extend & Play et du label Life Notes, Kriss partage depuis de nombreuses années sa culture et vision musicale aux éternelles influences Deep House et Techno de Détroit, Chicago ou New York ou plus européennes à travers Dj mixes, bookings et productions sur la scène internationale signées Life Recorder. Issu de la culture Dj des 90ies, Kriss propose un voyage toujours authentique en profondeur entre hommage aux racines et dernières découvertes . House is always a feeling !

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T22:00:00+02:00 – 2023-04-15T01:30:00+02:00

