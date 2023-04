GRANDIOSO – MAGHI La Dame du Mont, 13 avril 2023, Marseille.

GRANDIOSO – MAGHI Jeudi 13 avril, 21h30 La Dame du Mont Entrée libre

Maghi

Résident du collectif Kumquat, Maghi est un digger passionné à la recherche de pépites avec des vocales nostalgiques et des mélodies entêtantes.

Ne cherchant pas à rentrer dans les genres et classifications actuelles, il préfère laisser parler d’eux mêmes ses sets oscillant entre deep house, electro ou synthpop.

Il saura vous embarquer dans son univers solaire et malicieux.

Grandioso

Des squats parisiens aux calanques marseillaises, Grandioso a toujours gardé une constante, faire la fête, avec une exigence, une musique de qualité sans fioriture.

Débarqué à Marseille depuis bientôt 4 ans, il y crée la Karma, un collectif solaire mêlant disco, jazz, funk, hip-hop, house, acid, minimal… avec la fervente conviction de faire rayonner la scène marseillaise et la musique qui le fait frissonner.

Jeudi, il vous partagera son univers musical, un voyage entre Mercure et Saturne, et quelques magnifiques recoins terrestres.

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T21:30:00+02:00 – 2023-04-14T01:30:00+02:00

