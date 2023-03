CLAUDE SERIEUX La Dame du Mont Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

CLAUDE SERIEUX La Dame du Mont, 24 mars 2023, Marseille. CLAUDE SERIEUX Vendredi 24 mars, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre Claude Serieux est un collectionneur de disques sérieux depuis l’âge de 11 ans. Co-fondateur du collectif Rokerz, ancien manager d’un groupe Punk, il a joué dans des soirées aux côtés de The Roots, Pedro Winter, Gotan Project, Lou Doillon, Comet Records, etc. . Claude Serieux est également consultant mode et luxe en stratégie, positionnement et développement de marque. Enfin bon la il vient surtout passer des disques quoi … La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T21:00:00+01:00 – 2023-03-25T00:30:00+01:00

