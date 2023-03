SUN AFRIKA La Dame du Mont Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

SUN AFRIKA La Dame du Mont, 21 mars 2023, Marseille. SUN AFRIKA Mardi 21 mars, 20h30 La Dame du Mont Entrée libre La Dame reçoit pour l’occasion :

Sun pour un mix Dancehall/ Hip Hop/ Twerk / Shatta / Baile Funk .

@sun.afrika

L’occasion de venir bouger ton corps ! La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T20:30:00+01:00 – 2023-03-21T23:30:00+01:00

2023-03-21T20:30:00+01:00 – 2023-03-21T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Dame du Mont Adresse 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville La Dame du Mont Marseille

La Dame du Mont Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

SUN AFRIKA La Dame du Mont 2023-03-21 was last modified: by SUN AFRIKA La Dame du Mont La Dame du Mont 21 mars 2023 La Dame du Mont Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône