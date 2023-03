SHUKRAN HOUSE CLUB La Dame du Mont Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

SHUKRAN HOUSE CLUB La Dame du Mont, 18 mars 2023, Marseille. SHUKRAN HOUSE CLUB Samedi 18 mars, 21h30 La Dame du Mont Entrée libre HAZY BONG

Véritable précurseur qui a prôné et installé la house music en Egypte dans les années 2000, Hazy Bong propage sa musique rythmique sur toutes les terres du soleil. 10 ans plus tard à Ibiza, aujourd’hui à Marseille où il a définitivement posé ses valises, ce DJ chevroné déchaînera sans aucun doute la dancing queen qui est en vous ! La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T21:30:00+01:00 – 2023-03-19T01:00:00+01:00

