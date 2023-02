ADRIENNE & MARIE ON THE ROCKS La Dame du Mont Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

ADRIENNE & MARIE ON THE ROCKS La Dame du Mont, 16 février 2023, Marseille. ADRIENNE & MARIE ON THE ROCKS Jeudi 16 février, 21h00

Entrée libre

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille
JEUDI 16 FERVIER

Qui sont Adrienne et Marie ?

C’est avant tout une rencontre inattendue entre le bon vieux Rock des familles, le RnB et la Soul.

Une croisée des chemins inédite entre des mondes musicaux différents, le mélange des genres, la fusion.

Issues de milieux peu compatibles, Adrienne et Marie s’associent pour vous proposer un nouveau style: Le Burst out.

Avec pour seul objectif, s’éclater dans la musique, mélanger leurs histoires et vous imposer leurs enthousiasmes, leurs univers.. One life.

