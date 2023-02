MINDEATER La Dame du Mont, 3 février 2023, Marseille.

Entrée libre

♫DJ SET♫

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille

MIПD€ΔT€Я

Pumping, Mélodieux, Galopant sont probablement les mots qui définissent le mieux MindEater et son univers musical. Mindeater est avant tout un DJ House / Tech House, ses principales inspirations avec lesquelles il construit ses sets mais il prend aussi beaucoup de plaisir à jouer Minimal et Techno en sélectionnant avec soin, des morceaux mélodieux et dansant.

Il affectionne particulièrement les morceaux progressifs, construit de petits bruits qui interpellent et stimulent en même temps, de sonorités graves qui hérissent le poil, de crépitements absorbants qui vous élèvent et excitent vos neurones. C’est ce sentiment de partage que recherche MindEater.

Les fans de basses envoûtantes et d’électro galopante seront servis !



