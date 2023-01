Grandimanche #3 w/ Cristaux Liquides & Grandioso La Dame du Mont, 22 janvier 2023, Marseille.

Grandimanche #3 w/ Cristaux Liquides & Grandioso Dimanche 22 janvier, 19h00 La Dame du Mont

Entrée libre

♫♫♫

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Cristaux Liquides », « cache_age »: 86400, « description »: « DJ u00e0 Le Sanctuaire Contact : lesanctuairebooking@gmail.com Tel : 06.62.25.93.26 », « type »: « rich », « title »: « Subliminal Therapy #10 – Cristaux Liquides DJ by Cristaux Liquides », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/artworks-IPipjSQKYx7ztlBX-ojqoQw-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/cristaux-liquides/subliminal-therapy-10-cristaux-liquides-22052020?ref=clipboard&p=i&c=1&si=69CC0F12AB6642969027E6267D082BF1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/cristaux-liquides », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 400}}, « html »: «



Sc :

Ig :

Grandioso

Des squats parisiens aux calanques marseillaises, Grandioso a toujours gardé une constante, faire la fête, avec une exigence, une musique de qualité sans fioritures.

Depuis toujours Phocéen dans le cœur, il a commencé son voyage musical comme batteur dans ses jeunes années à Paris. Puis, vient l’organisation de soirées avec le collectif Nepap dans les squats de la capitale. Ensuite il crée l’Urban Family et se détermine à lui-même prendre les platines avec son crew. En parallèle, il initie Solstices, son duo de producteur avec lequel il compose son propre genre : la Stellar House.

Débarqué à Marseille depuis 3 ans, il y crée la Karma, un collectif solaire mêlant disco, jazz, funk, hip-hop, house, acid, minimal… avec la fervente conviction de faire rayonner la scène marseillaise et la musique qui le fait frissonner. Le Chapiteau, le Baby Club, le Vice Versa, le Talus, le Coco Velten, la Place des Canailles, l’Estaminet et donc la Dame du Mont entre autres ont déjà pu apprécier sa patte qui apporte un autre vent musical dans la cité phocéenne.

Sc :

Ig : https://on.soundcloud.com/BkyqHbCtBt3WjY1CASc : https://soundcloud.com/cristaux-liquides Ig : https://www.instagram.com/cristauxliquides GrandiosoDes squats parisiens aux calanques marseillaises, Grandioso a toujours gardé une constante, faire la fête, avec une exigence, une musique de qualité sans fioritures.Depuis toujours Phocéen dans le cœur, il a commencé son voyage musical comme batteur dans ses jeunes années à Paris. Puis, vient l’organisation de soirées avec le collectif Nepap dans les squats de la capitale. Ensuite il crée l’Urban Family et se détermine à lui-même prendre les platines avec son crew. En parallèle, il initie Solstices, son duo de producteur avec lequel il compose son propre genre : la Stellar House.Débarqué à Marseille depuis 3 ans, il y crée la Karma, un collectif solaire mêlant disco, jazz, funk, hip-hop, house, acid, minimal… avec la fervente conviction de faire rayonner la scène marseillaise et la musique qui le fait frissonner. Le Chapiteau, le Baby Club, le Vice Versa, le Talus, le Coco Velten, la Place des Canailles, l’Estaminet et donc la Dame du Mont entre autres ont déjà pu apprécier sa patte qui apporte un autre vent musical dans la cité phocéenne.Sc : https://www.soundcloud.com/grandiosoooooooooo Ig : https://www.instagram.com/grandiosoooooooooo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T19:00:00+01:00

2023-01-23T02:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Dame du Mont Adresse 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville La Dame du Mont Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Dame du Mont Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Grandimanche #3 w/ Cristaux Liquides & Grandioso La Dame du Mont 2023-01-22 was last modified: by Grandimanche #3 w/ Cristaux Liquides & Grandioso La Dame du Mont La Dame du Mont 22 janvier 2023 La Dame du Mont Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône