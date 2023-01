SERJE BANNA La Dame du Mont Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

♫DJ SET♫ La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur = Serje Banna =

AKA la Légende de Beyrouth

Dj de Beyrouth, Serje traine derrière les platines depuis plus de 10 ans. Il a joué dans les clubs les plus prestigieux de la capitale libanaise.

Désormais installé à Marseille, il continue à livrer des sets éclectiques qui flirtent avec la deep, la tech house et la techno.

Sinon comme il s’ennuie la journée il a ouvert un restaurant aux couleurs de son pays natal: Chez mounê 30 rue Fortia, 13001 Marseille France.

Comme ca si tu finis tard ce soir la tu sais ou aller manger le lendemain midi, il sera dans le même etat que toi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T21:30:00+01:00

2023-01-22T02:00:00+01:00

