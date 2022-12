LA DAME DU MONT X TEDDY La Dame du Mont Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

LA DAME DU MONT X TEDDY La Dame du Mont, 29 décembre 2022, Marseille. LA DAME DU MONT X TEDDY Jeudi 29 décembre, 21h00 La Dame du Mont

Entrée libre

♫DJ SET♫ La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur TEDDY GILLES : – Co-fondateur de Disques Rotax, fondateur de Jazz-Up Records, propriétaire d’un magasin de disques appelé Galette Records, basé à Marseille (France).

– DJ depuis la fin des années 80, jouant toutes sortes de bons grooves.

– Une partie du projet duo DJ appelé Phono-Mundial, un projet orienté dans tous les grooves de bonne musique extra-occidentaux.

– Ingénieur du son, producteur, remixeur et claviériste.

En tant qu’artiste, il travaille sous le nom de Teddy G pour la musique influencée par la deep house et sous le nom de Papastomp pour les autres grooves.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-29T21:00:00+01:00

2022-12-30T01:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Dame du Mont Adresse 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville La Dame du Mont Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Dame du Mont Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

LA DAME DU MONT X TEDDY La Dame du Mont 2022-12-29 was last modified: by LA DAME DU MONT X TEDDY La Dame du Mont La Dame du Mont 29 décembre 2022 La Dame du Mont Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône