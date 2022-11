MC SPADE La Dame du Mont Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

MC SPADE La Dame du Mont, 1 décembre 2022, Marseille. MC SPADE Jeudi 1 décembre, 21h30 La Dame du Mont

Entrée libre

♫♫♫ La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur De New York à Marseille notre Raffi prend les platines de la Dame du Mont pour l’ouverture de ce mois de décembre.

Ambiance Hip Hop / RnB 90s 00s comme toujours, de quoi te déhancher sur les titres de ton adolescence ou pas .. si tu as la chance d’être un peu plus jeune que nous

Start 21h30 to Vegas baby.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T21:30:00+01:00

2022-12-02T01:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Dame du Mont Adresse 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville La Dame du Mont Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Dame du Mont Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

MC SPADE La Dame du Mont 2022-12-01 was last modified: by MC SPADE La Dame du Mont La Dame du Mont 1 décembre 2022 La Dame du Mont Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône