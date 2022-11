LA DAME X MINDTRIP RECORDS La Dame du Mont Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

LA DAME X MINDTRIP RECORDS La Dame du Mont, 26 novembre 2022, Marseille. LA DAME X MINDTRIP RECORDS Samedi 26 novembre, 21h30 La Dame du Mont

Entrée libre

♫♫♫ La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Olivier aka HI.Lo tient le vinyl shop Mindtrip rue Fontange à Marseille. Spécialisé en musique électronique, il vous embarque ce jeudi soir pour une soirée qui s’annonce sous les meilleures auspices.

Après une première « It’s a trap! » au Baby Club où il a reçu le Prince de Takicardie, la série continue pour les amateurs de galettes et de « bon son brut pour les truands » : house, electro, breaks, techno il y en aura pour toutes les oreille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T21:30:00+01:00

2022-11-27T01:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Dame du Mont Adresse 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Ville Marseille lieuville La Dame du Mont Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Dame du Mont Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

LA DAME X MINDTRIP RECORDS La Dame du Mont 2022-11-26 was last modified: by LA DAME X MINDTRIP RECORDS La Dame du Mont La Dame du Mont 26 novembre 2022 La Dame du Mont Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône