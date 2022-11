Pink Pink Radio La Dame du Mont, 19 novembre 2022, Marseille.

Pink Pink Radio Samedi 19 novembre, 21h30 La Dame du Mont

Entrée libre

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le projet PINK PINK RADIO! voit le jour en janvier 2019 près de Lyon.

Initié par le compositeur PHIL PARK et ce dans le but d’expérimenté des sonorités électroniques.

Phil commence la musique a l’âge de 7 ans en faisant l’acquisition de sa première guitare. très vite il joue de la basse, puis de la batterie. A l’âge de 13 ans il découvre les musiques électroniques avec Carl Cox, Laurent Garnier et Josh Wink. En 1999 il est intégré au roster du collectif ART FUSION et il commence à jouer dans les raves et les clubs en région Rhône-Alpes, il a alors à peine 16 ans.

En 2001, il forme son premier groupe de Punk Rock (guitare/chant) et enchaine pendant plus de 20 ans les tournées en France et en Europe parcourant l’Italie, la suisse, l’Allemagne, la Roumanie, la Bulgarie,la Pologne ( plus de 500 concerts ). Il jouera dans une dizaine de production avec ses différents groupes (EP,albums,split CD).

Finalement avec PINK PINK RADIO! il opère un retour aux sources. Pour la scène, il propose un DJ set orienté techno en jouant ses propres productions. En deux ans d’activité, le Lyonnais a sorti deux EP et un album et a produit une trentaine de titres.

Son 1er Album « ACID CRACKDOWN » sorti en Septembre 2022 témoigne de ses diverses influences Techno, Electro, Mélodic dans la veine d’artiste comme MALL GRAB ou encore LOCKED CLUB.



