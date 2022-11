DJ DJEL & K-MELEON La Dame du Mont, 18 novembre 2022, Marseille.

DJ DJEL & K-MELEON Vendredi 18 novembre, 21h00 La Dame du Mont

Entrée libre

♫♫♫

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dj Djel aka Diamond Cutter est un Dj & Beatmaker originaire de Marseille (France), né à Belsunce, c’est dans ce quartier populaire du centre ville qu’il va découvrir le HIP-HOP dés 1989.

A cette époque, les premiers b.boys (Akhenaton du groupe IAM, Faf La Rage, Boss One du 3eme Oeil…) se regroupent au Vieux-Port.

A peine âgé de 15 ans, Dj Djel va s’essayer à toutes les disciplines de la culture HIPHOP, d’abord la danse et ses 1ères scènes, puis le graffiti, il réalise encore aujourd’hui la plupart de ses logos et visuels, et le rap, qu’il préfèrera rapidement laisser aux MC. Le son l’interesse et il mixe ses 1ers morceaux rap avec du matériel de récup. : une enceinte, une vieille platine maison, un lecteur K7 et l’ampli des potes.

Fan des clips emblématiques de YO MTV RAP, il découvre le clip d’EPMD ( «Rampage» feat. L.L COOL J) où Dj Scratch balance des sonorités transformées sur un air musical. C’est le déclic! Avec un peu d’économie et quelques petits business, il s’achète ses premiers vinyles. Il analyse tous les titres qu’il a sous la main et investit les techniques de deejaying.

Son 1er collectif de rap est rapidement créé avec les Dj marseillais Dj Garet & Dr

No : le «J.V.C Crew». C’est l’heure des 1ers mixes lors de soirées squats …

A cette même période, il provoque avec Pone, concepteur musical & artiste graffiti, la rencontre des membres de son futur groupe: la Fonky Family.

Dj Djel et la mythique Fonky Family (qu’on ne présente plus: «Si Dieu Veut» 250 000 ex., «Art De Rue» 500 000 ex., «Marginale Musique» sorti janvier 2006) sont hautement plébiscités et chaque scène est un évènement ! En parallèle, il monte son 2ème collectif «Don’t Sleep Dee Jayz» où il collabore avec Dj Rebel, dont plusieurs nocturnes & émissions à Radio Grenouille. Sa rencontre avec Dj Soon qui intègre le collectif, lui permettra de sortir une des ses toutes 1ères mixtapes … Ainsi, Dj Djel est sollicité pour participer à plusieurs projets avec divers artistes comme : Berreta, Kalash L’Afro, Les X, O.M AllStars, Kertra (Express Di), Mojo, 3eme Oeil, Carré Rouge, Chroniques De Mars, 100% Casa (qu’il a produit), la B.O de Taxi (film produit par Luc Besson), Crapstape, Rimes 2 Zone, Best Of Soprano & Luciano avec Dj Mej, Sale Sud …

Avec plusieurs compilations, albums, mixtapes, featurings et soirées a son actif

Dj Djel “Le Tailleur de Diamants” fait parti des Dj incontournables de l’hexagone.

Diamond Cutter “le Dj tailleur de diamant se consacre entièrement aujourd’hui aux

partys HipHop, Electro,R&B,Rap Français, Dance Hall… dont lui seul a le secret !

Membre du groupe La Méthode depuis 10 ans, le rappeur marseillais K-Méléon a toujours privilégié cette carrière à une aventure en solo. La raison est simple : l’artiste aime partager sa passion, que ce soit avec ses acolytes ou avec le public.

Si K-Méléon fait partie des figures emblématiques du rap underground marseillais pour certains, l’artiste préfère, lui, travailler à plusieurs plutôt qu’en solo. Et plus particulièrement avec son groupe, La Méthode, dont il fait partie depuis 10 ans. « L’important pour moi, c’est d’avoir une famille et de vivre des choses ensemble plutôt que seul. J’ai toujours aimé le partage et la transmission et je pense qu’on est plus fort à plusieurs », confie-t-il. Ensemble, ils ont assuré les premières parties de grand nom du milieu du rap international comme Method Man, Chali 2Na ou encore Lady Leshurr.

Parmi ses autres activités, K-Méléon fait partie du collectif Block Party sound system avec DJ Djel, de la Fonky Family. Ensemble, ils organisent des soirées pour partager leur passion de la musique. Le partage, encore et toujours, au travers aussi d’un concept, l’Open Jam Concept, qu’il a créé sur le thème de l’improvisation. « Un DJ, un beatmaker, un beatboxer et un musicien sont réunis dans un ring où ils doivent assurer un show d’une minute trente en improvisant. Ça permet de créer un rendez-vous entre plusieurs acteurs du hip/hop mais aussi d’autres univers », explique-t-il.

Son investissement dans la musique est tel que l’on peut facilement dire que K-Méléon est animé par sa passion. Une passion qu’il partagera prochainement de nouveau avec le public au travers d’un projet solo, baptisé « Justice » et d’un album en duo qui devrait sortir à la rentrée prochaine. Sans oublier, bien entendu, les deux gros projets, un best-of et un EP, menés avec son groupe.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T21:00:00+01:00

2022-11-19T01:00:00+01:00